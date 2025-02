Linkiesta.it - L’Europa si sta già confrontando con l’ipotesi di un attacco russo

Leggi su Linkiesta.it

L’impressione che l’iniziativa diplomatica di Donald Trump sull’Ucraina non rappresentasse altro che un clamoroso riposizionamento degli Stati Uniti al fianco di Vladimir Putin non ha richiesto molto tempo per essere confermata. Non c’è stato nemmeno bisogno di aspettare il tweet di ieri sera in cui Elon Musk metteva le parole «Ecco come si presenta una leadership competente» a corredo di un video che mostrava l’arrivo all’aeroporto di Ryad del ministro degli EsteriSergei Lavrov. Non fosse bastata la telefonata tra Trump e Putin, la piena riabilitazione internazionale dell’autocratementre continua a bombardare l’Ucraina e la dichiarata intenzione di decidere con lui i destini di quel paese senza nemmeno invitare le vittime al tavolo del negoziato, il discorso di JD Vance alla conferenza di Monaco ha tolto ogni dubbio residuo.