Sololaroma.it - Letexier per Roma-Porto: i motivi della scelta di Rosetti

Giovedì 20 febbraio alle 18:45 laaffronterà ilnel ritorno dei playoff di Europa League, una sfida che sarà diretta dal francese François. Il fischietto transalpino torna ad arbitrare i giallorossi dopo i tre precedenti dello scorso anno, due sconfitte contro Slavia Praga e Bayer Leverkusen (quest’ultima nella semifinale d’andata allo stadio Olimpico), e una netta vittoria per 4-0 contro il Brighton.Ladidopo le polemiche dell’andatanon ha ancora diretto nessuna gara di Europa League in questa stagione, ma è tra gli arbitri con più presenze in Champions League (5), alla pari con colleghi più esperti. A 35 anni, il francese ha già costruito una carriera di alto livello: nel 2016 è diventato il più giovane arbitroLigue 1, dimostrando di avere le qualità per bruciare le tappe e superare la concorrenza.