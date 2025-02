Ilrestodelcarlino.it - L’esordio della Carrà senza ‘tracce’

Non solo del Cantastampa non c’è più traccia negli archivi Rai. Ma anche del debutto in tv di una giovanissima Raffaella. Anche di questo il giornalista Michele Bovi racconta nel suo libro sul festival che negli anni ‘60 unì giornalisti e cantanti. Il paroliere questo sconosciuto è il titolo di quel programma che videro in pochissimi. "Era venerdì 12 ottobre 1962 – scrive Bovi – Sul secondo canale, l’attuale Rai2, alle 21.58 andò in onda la prima puntata condotta da Lelio Luttazzi affiancato da una vivace attrice alle prime armi, la bellariese Raffaella Pelloni, in artee i cantanti Fausto Cigliano, Jenny Luna, Bruna Lelli, Carmen Villani, Nicola Arigliano". Ma perchè quel programma lo videro in pochi? "Sul primo canale cominciava proprio quella sera Canzonissima, lo spettacolo musicale più atteso dell’anno dopo il Festival di Sanremo".