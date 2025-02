Ilrestodelcarlino.it - L'esodo istriano e il rispetto degli studenti

Sono figlio di profughi istriani. Giorni fa alle 9.15 circa mi sono recato in stazione a Bologna per visitare il Treno del Ricordo. Ho trovato, in attesa di entrare, una nutrita scolaresca, assolutamente discreta ed educata, non i solitisguaiati. Mi ha colpito la loro compostezza e serietà, sia nell'attesa di entrare che quando erano dentro al convoglio. Voglio congratularmi con loro e con i loro insegnanti, così come con le gentilissime signorine delle Ferrovie, addette a ricevere ed indirizzare i visitatori. Un grazie a tutti/e loro, ed anche a chi ha organizzato questo convoglio a ricordo di una triste pagina della nostra storia. Franco Favretto Risponde Beppe Boni Dopo anni di negazionismo la tragica vicenda delle foibe e l'altrettanto drammatica epopea dell'dei profughi-dalmati hanno ottenuto da parte della società italiana la consapevolezza che meritano.