Ilfoglio.it - L'equivoco Maxwel Cornet

Leggi su Ilfoglio.it

Gli equivoci hanno sempre una data d’inizio, quasi mai una di scadenza. Sono cose che accadono tipo il crollo di un muro che non sta messo bene ma che ha resistito per anni. C’è sempre una spiegazione agli equivoci, solo che questa spiegazione non interessa a nessuno. L’è iniziato il 7 febbraio 2014, dieci anni fa. Aveva diciotto anni, era un centravanti di buon livello e ottimo potenziale. Uno di quelli che ci sapevano fare col pallone, con gambe veloci, velocissime, e resistenti ai contrasti, la capacità di difendere il pallone e intravedere gli spazi buoni per farsi trovare libero. Nelle categorie giovanili aveva fatto gol a bizzeffe e parecchi ne aveva fatti fare. Quel giorno però Yeni Ngbakoto, che giocava all’ala destra di solito, non era stato bene in settimana, Bouna Sarr, che era quello che lo doveva sostituire, era infortunato.