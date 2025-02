Lanazione.it - L’epopea del quotidiano. Usi e costumi in vetrina: "In cantiere la copertina sul rientro del Vespucci"

Il padre di ‘The Spezziner’ è Mauro Baraldi. A lui, fotografo e presidente dell’associazione Studio 18, è venuta in mente l’idea di questo progetto, sulla scia di The New Yorker. Da quel gennaio 2023 sono passati ormai due anni. Soddisfatto di quanto avete realizzato? "Molto, soprattutto dopo 140 edizioni di The Spezziner. In Italia c’erano già iniziative simili, a cominciare da The Milaneser – spiega Baraldi –, adesso parliamo di quasi 80 realtà. Stiamo infatti ragionando con il Comune di organizzare una fiera e invitarle tutte a presentare i loro lavori alla Spezia. Il nostro progetto piace alle persone e agli artisti perché riescono a ottenere, escludendo i nomi importanti tra cui ricordo Bellani, Tomaino, Braida, Cimino e Giuliano, una buona visibilità. Certo, ognuno dovrebbe poi cavalcare l’onda e autopromuoversi, ma non sempre accade.