Ilgiorno.it - Legnano, tranciato un tubo: chiusura obbligata per la piscina di viale Gorizia

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 18 febbraio 2025 – Non c’è pace per la“Villa” di: questo pomeriggio, infatti, i responsabili dell’impianto sono stato costretti a chiudere l’impianto natatorio diper il danneggiamento di una tubazione che serve gli spogliatoi “Impero”. La rottura, prodottasi durante i lavori di scavo in corso nel cantiere, ha causato la mancanza d’acqua negli spogliatoi (docce e servizi). Non potendo garantire agli utenti le condizioni idonee di fruizione, l’attività natatoria è stata sospesa e potrà riprendere non appena i tecnici avranno riparato il guasto.Nella zona disi è iniziato a lavorare proprio per la realizzazione del nuovo impianto che andrà a sostituire la“Villa” così come è sempre stata strutturata: la sede storica delle piscine comunali, l’area compresa traToselli, verrà rivoluzionata proprio per creare ex novo il nuovo polo ludico-natatorio cittadino.