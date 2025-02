Fanpage.it - L’Egitto prepara un piano per ricostruire Gaza senza sgomberare i Palestinesi

La proposta egiziana per la ricostruzione dimira a rinnovare la regionesfollare i suoi abitanti, in netto contrasto con il controversodi Trump di evacuare la popolazione. L'iniziativa prevede zone sicure e un processo di ricostruzione articolato in più fasi, con l'Egitto in prima linea e il sostegno internazionale.