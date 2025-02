.com - Lega Navale Italiana, i Centri Nautici Nazionali pronti per la stagione 2025

(Adnkronos) – Ladà il via alla nuovadei, confermando il proprio impegno per l’avvicinamento e la formazione dei giovani agli sport. Da oggi sono aperte le iscrizioni ai corsi estivi che, da giugno ad agosto, accoglieranno 1400 tra allievi (8-15 anni) e aspiranti aiuto istruttori della LNI (16-17 anni) neidi Belluno sul Lago di Santa Croce, Ferrara sul Lago delle Nazioni, Taranto in località San Vito e Sabaudia sul Lago di Paola. I corsi estivi di vela, canoa e canottaggio organizzati dallasono strutturati per orientare i giovani agli sportin modo divertente, sicuro e a contatto con la natura. Durano 12 giorni e rappresentano un’opportunità unica di socializzazione e di formazione per bambini e ragazzi che non vivono abitualmente l’ambiente marino e lacustre.