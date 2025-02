Sport.quotidiano.net - L’effetto Europa. Esodo rossoblù al Tardini. Bruciati i 3.500 biglietti

Bolognesi in fila per ore, sul web e nei punti vendita che vendevano iper Parma-Bologna, nella giornata di ieri: sabato saràin direzione. Il settore ospiti è andato esaurito, 3500in poche ore: scene viste e riviste nella cavalcata Champions della scorsa stagione. La vittoria con il Torino, la rimonta per l’ripresa grazie anche grazie al ko della Fiorentina e al pareggio della Lazio, ripropongono immagini di entusiasmo e grande attesa del recente passato, con persone in fila sulle piattaforme web e fuori da Lucaelettronica, in attesa di poter staccare il biglietto: per il. Nessuno vuole perdersi il viaggio, l’entusiasmo è palpabile e la comodità della trasferta aiuta. Bologna spinge inel cammino verso il ritorno in: la piazza ci crede e intende aiutare la squadra in una sfida più complessa di quanto non dica la classifica: a bilanciare le motivazioni ducali, a caccia di punti salvezza, dopo la scossa arrivata dall’esonero di Pecchia (vedere per credere il Lecce fermato a Monza con il ritorno di Nesta sulla panchina dei brianzoli ormai spacciati), ci sono quelle del Bologna e soprattutto il calore della sua gente, con cui è corpo unico.