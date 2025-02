Lanazione.it - L’edizione 2025 di Chianina & Syrah, il festival del buon vivere a Cortona

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 febbraio– Oltre 40 cantine in degustazione, 35 stand gastronomici, tre masterclass sui vini, due cene stellate, 5 talk e masterclass di cucina e tanti eventi pensati per i più piccoli. Sono i numeri deldi, ildel. L’Ottava edizione dell’evento è stata presentata all’azienda La Braccesca. La manifestazione che valorizza le eccellenze locali, la carnee il vino, è in programma dal 7 al 9 marzo. Quest’anno si parte di venerdì alle 9,30 a Palazzo Casali con il benvenuto e il simposio internazionale «Città d’arte e di». A confronto sul tema della vinificazione ci saranno alcuni fra i maggiori esperti e produttori nazionali e internazionali. Venerdì sera si tiene la prima cena di gala al Teatro Signorelli «Il Gigante Bianco sposa il principe» con i grandi nomi dell’alta cucina italiana che come ogni anno Vittorio Camorri ha convocato aper cucinare le eccellenze del nostro territorio, guidati dall’ormai consolidata collaborazione con il già direttore della Guida Michelin Fausto Arrighi e di Anna Maria Farina.