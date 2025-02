Sport.periodicodaily.com - Lecce vs Udinese: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Scontro diretto tra due squadre che hanno come obiettivo la salvezza, ma se per i friulani è molto vicina, per i salentini è ancora tutta da conquistare.vssi giocherà venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI salentini sono quindicesimi in classifica con 25 punti e cinque lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno la squadra di Giampaolo ha ottenuto un punto prezioso sul campo del Monza, terzo risultato utile consecutivo dopo il pari con il Bologna e la vittoria in trasferta a Parma. Una vittoria contro i friulani consentirebbe un bel scatto in avanti verso l’obiettivo finale.Con l’attuale decimo posto e i 33 punti, i friulani si stanno avvicinando a grandi passi verso la salvezza.