Le voglie borderline dell’algida Nicole

Kidman è coraggiosa. Non solo perché affronta un rave in cappotto cammello. Ma perché a 57 anni il suo viso e corpo biotech, esibiti in Babygirl, il film che sta sbancando i botteghini, sono il vero spettacolo. Vincitrice della Coppa Volpi (ingiustamente non candidata all’Oscar), l’algida attrice interpreta una manager di successo. Oltre che madre amorevole, moglie perfetta con immancabile villa in campagna e lussuoso appartamento a Manhattan. Naturalmente figlia queer e marito che la desidera ogni santa notte (giusto Antonio Banderas può far sì che accada). Nonostante tutto questo è terribilmente insoddisfatta. Ecco, non c’è nessuna attrice al mondo che sappia interpretare l’infelicecome lei. Occhio liquido, voce rotta, sguardo sognante verso lo stagista bono (quando mai ne esiste uno che non sia un nano da giardino?).