Casertanews.it - Le telecamere di Linea Verde a Caserta: strade chiuse al traffico

Leggi su Casertanews.it

Ledella Rai arrivano a. Partono oggi, 18 febbraio, le riprese del programma, che dedicherà una puntata alla città. Un viaggio che interesserà diverse aree, piazza Vanvitelli e via Mazzini, i campetti pallacanestro “E. Gallicola” in via Bosco, il complesso.