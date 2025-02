Zonawrestling.net - Le storiche difese dei titoli non TNA sui ring TNA – Parte 3

Riconosco di avere una buona memora, specie per le questioni cui provo interesse e la TNA è ovviamente tra queste.Andando a ritroso però, non riuscivo a trovare una vera difesa di un titolo AAA suidella Total NonStop Action Wrestling.Tanti atleti sotto contratto con la federazione canadese sono riusciti in passato a detenere una cintura della federazione numero uno del Messico.Recentemente ci sono riusciti Jessicka Havok & Crazzy Steve con le cinture Mixed Tag, ma in passato anche Johnny Impact, Fenix, Abyss, Jeff Jarrett e molti altri sono riusciti in tale risultato storico.Nessuno di questi ha però difeso tale cintura marchiata AAA all’interno del quadrato TNA, tutti tranne una persdona, Deonna Purrazzo.La “Virtuosa” per eccellenza ha vissuto il suo più grande apice e massimo splendore proprio nella TNA tra il 2020 e 2023, una parentesi in cui ha potuto nutrirsi di grande wrestling regalando ottime performance e togliendosi tanti sfizi fino a quel momento impensabili tra ROH e WWE.