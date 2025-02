Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 18 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di182025 Ariete Sotto il segno dei Pesci. Per voi inizia un periodo di riflessione e di esami delle cose fatte negli ultimi 12 mesi, seguiti da un lavoro di ricerca e di preparazione per le vostre prossime avventure professionali. È già molto buono questo giorno che fa ritornare Luna molto positiva dallo Scorpione, produce ottime idee e presenta possibilità di ottenere protezioni. Semmai aveste deciso di non sposarvi più, oppure mai, sarete presto clamorosamente smentiti. L'amore è presente. Toro Sembrava un'eternità malo finalmente il Sole nell'amico segno dei Pesci, renderà importanti i vostri viaggi e i rapporti professionali, sarete subito in grado di assumervi nuovi importanti impegni.