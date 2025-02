Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25, Athenea (Ascesa Epica): costo e sfide da fare

Leggi su Imiglioridififa.com

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatoreuscita in data 18 febbraio 2025.Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazonSBCNumero: 3Premio: 1x ICONANon scambiab.al momento dell’uscita: 100.000 Crediti circaScadenza: 5 marzo Real MadridPremio: 1x Small Gold Players PackReal Madrid: Min 1 gioc.Valutazione squadra: min 84Liga FPremio: 1x Jumbo Gold PackLiga F: Min 1 gioc.Valutazione squadra: min 85SpagnaPremio: 1x Premium Electrum Players PackSpagna: min 1Valutazione squadra: min 86Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate TeamFor The ClubRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.