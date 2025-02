Fanpage.it - Le rigide pretese per il regalo della figlia scatenano la polemica: “Così è troppo”

Leggi su Fanpage.it

La lista di regole era stata inviata in occasionefesta di compleannoed è stato condiviso sui social da una delle mamme delle invitate. I regali dovevano tassativamente essere senza plastica, privi di colori o suoni, e avere imballaggi ecologici: "Per non sbagliare non ho fatto partecipare la mia bambina".