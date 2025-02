Lettera43.it - Le ricadute dei problemi di salute del Papa sul Giubileo e sul pontificato

Le incerte condizioni didelcominciano a pesare sull’andamento non solo delma sullo stesso. A causa della grave infezione alle vie respiratorie per cui è stato ricoverato al Gemelli ormai cinque giorni fa, continuano infatti a essere cancellate le udienze con i fedeli, mentre per altri importanti appuntamenti giubilari, già organizzati, si sta provvedendo a trovare ‘sostituti’ come accaduto per esempio in occasione deldegli artisti e del mondo della cultura dello scorso 15 febbraio con la messa presieduta dal cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del dicastero per la Cultura e l’Educazione. Lo stesso accadrà domenica, quando nella basilica di san Pietro si svolgerà la messa per ildei diaconi: Francesco, secondo quanto riferisce la sala stampa della Santa Sede, ha delegato monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del dicastero per l’Evangelizzazione.