Le ragazze: anticipazioni, ospiti e streaming oggi, 18 febbraio

Le, 18Questa sera, martedì 182025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Le, programma condotto da Francesca Fialdini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ad aprire la prima puntata sarà la decana: la partigiana centenaria Sandra Gilardelli, una Ragazza che aveva 20 anni nel 1945. Per Sandra il padre è il punto di riferimento, colui che le trasmette l’amore per i principi fondamentali della vita, soprattutto quello della libertà. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Milano viene bombardata e la sua famiglia è costretta a sfollare a Pian Nava, sul Lago Maggiore. È qui che Sandra sperimenta il valore degli insegnamenti del padre quando, giovanissima, non esita a unirsi ai partigiani che combattono sulle montagne del Verbano, spinta dall’ardore di fare qualcosa di utile per la liberazione dal nazifascismo.