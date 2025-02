Diredonna.it - Le più belle frasi di Taylor Swift per rinascere dopo una delusione d’amore

Leggi su Diredonna.it

La vostra storiaè finita. E allora cosa fate? Un atteggiamento comune consiste nel rifugiarsi nella musica e una delle artiste più amate e ascoltate in tal senso è, dato che ha scritto e canta tantissimi brani che trattano questo argomento da tantissimi punti di vista. È probabile quindi che in una di queste canzoni voi possiate ritrovarvi e: le delusionipossono capitare, ma il bello della musica è che è sempre lì e può consolare.Perché la musica aiutaunaromanticaNick Hornby scrive in Alta fedeltà: “Cosa è venuto prima, la musica o la sofferenza? Ascoltavo la musica perché soffrivo? O soffrivo perché ascoltavo la musica? Sono tutti quei dischi che ci fanno diventare malinconici?”. Sembra quasi che la musica faccia male, ma non è così.