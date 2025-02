Anteprima24.it - Le Piazze del Sapere, venerdì la presentazione del libro “Ascarelli, una storia italiana”

Tempo di lettura: 2 minutiA Caserta21 febbraio 2025 ore 17,30 nella sala dell’Enoteca Provinciale Vigna Felix via C. Battisti 50 si terrà ladeldi Nico Pirozzi,, una, Edizioni dell’Ippogrifo. Con l’autore intervengono Antonio Arricale, giornalista, Antonio Crispi, Auser, e Pasquale Iorio, Ledel. Coordina Stefania Guiotto, giornalista. In collaborazione con Infiniti Mondi e Auser. Per circa cinquant’anni, quelli a cavallo tra la fine dell’Ottocento e il periodo antecedente la svolta razzista impressa dal regime fascista, la famigliaha incarnato la migliore e più efficiente immagine di Napoli. Pacifico (il padre di Giorgio, fondatore dell’Associazione Calcio Napoli), Moisé e Settimiohanno a lungo vissuto, e dove sono nati i loro figli e nipoti, il loro cognome ha avuto modo di coniugarsi con tantissimi vocaboli: lavoro, sport, cultura, religione, politica, arte, genialità e mecenatismo.