Ilfattoquotidiano.it - “Le persone qui erano depresse, si uccidevano”: il Fattore Umano racconta gli ultimi giorni della nave-prigione Bibby Stockholm

The Barge, così gli abitanti di Portland chiamavano la, per mesi rimasta ancorata nel portocittadina del Regno Unito, simbolo delle controversiepolitica migratoria britannica. Contrattata per detenere fino a 500 migranti e richiedenti asilo giunti illegalmente sulle coste inglesi in condizioni che assomigliavano a quelle di un carcere, ha sollevato preoccupazioni sul fronte del rispetto dei diritti umani per le condizioni di vita dei migranti a bordo. Ilcon Mare dentro, di Irene Sicurella e Fabio Colazzo, in onda martedì 18 febbraio 2025 alle 23.10 su Rai3,glidi questache finalmente è stata svuotata e che a fine gennaio ha lasciato le coste britanniche. The Barge non piaceva a nessuno, né agli attivisti che si sono scagliati più volte contro la scelta di trattenere a bordo di unagalleggiante i migranti, né ai residenti di Portland preoccupati per questa presenza.