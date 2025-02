Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Saporiti il migliore. Bene il match-winner. Prova di orgoglio

MELGRATI: 6,5. A parte l’episodio del gol, poi, per il resto, è sempre sicuro e preciso. GUCHER: 6,5. Gioca ancora una volta in difesa ed è una garanzia. Non fa sconti a nessuno. Rimedia un cartellino giallo. DA SILVA: 6,5. Al suo debutto con la maglia rossonera, l’ex dell’Akragas, al centro della difesa, arginagli avversari. RIZZO: 6,5. Dopo l’errore sul gol, si riscatta con una buona prestazione, senza ulteriori grandi sbavature. GEMIGNANI: 6,5. Spinge molto sulla sua fascia e mette al centro dei buoni cross. TUMBARELLO: 7. Il capitano, nel momento della difficoltà, prende per mano la squadra, la tiene unita e la spinge verso la vittoria con un’ottimapersonale. VISCONTI: 6,5. Finalmente si è rivisto il giocatore che conosciamo che ha saputo giocare una buona gara. CATANESE: 6,5.