Serieanews.com - Le milanesi scatenate: scippano l’allenatore a due rivali storiche

Leggi su Serieanews.com

Il derby di Milano del prossimo anno potrebbe essere un derby davvero fantascientifico: se vanno via Inzaghi e Conceiçao ci sono due nomi bomba per Inter e MilanLea due(Foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.comLesi muovono, e lo fanno con una strategia che rischia di far male, molto male, a due. L’Inter e il Milan stanno pianificando il futuro sulle panchine, e i nomi in ballo non sono semplici suggestioni, ma vere e proprie operazioni di “scippo” ai danni di club che potrebbero accusare il colpo.Simone Inzaghi ha portato l’Inter ai vertici del calcio italiano, ma il richiamo della Premier League potrebbe essere troppo forte per resistere. Il tecnico piacentino piace a diversi club inglesi e la società nerazzurra sta già studiando il profilo del suo eventuale successore.