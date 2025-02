Lopinionista.it - “Le Maschere”, Topolino festeggia il Carnevale con una storia

Il numero 3613 disi ispira alla Commedia dell’Artecon il primo atto de Leambientata a VeneziaÈ tempo die ancheuno dei momenti più colorati dell’anno grazie a unaunica ispirata alla Commedia dell’Arte, celebrando valori e simboli di un appuntamento fortemente radicato nell’immaginario popolare. Sul numero 3613 del settimanale – in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da mercoledì 19 febbraio – debutta il primo atto di Le, un’appassionante avventura in tre parti, scritta e disegnata da Andrea Malgeri, tra calli e canali di una Venezia vestita a festa (il secondo atto e il finale saranno disponibili rispettivamente su3614 e sul numero 3615).Leporta in scena alcune delle iconesche più celebri della tradizione italiana, da Pulcinella a Balanzone, da Pantalone ad Arlecchino.