Superguidatv.it - Le Iene Show, stasera su Italia 1: servizi ed anticipazioni della puntata del 18 febbraio 2025

Leggi su Superguidatv.it

Tutto pronto per il ritorno in prima serata de Le, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti. Dopo l’appuntamentodomenica, il programma raddoppia con una nuovatrasmessa il martedì in prima serata sempre su1. Scopriamo tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e leal centrodi, martedì 18.Lepuntate, lee gli ospiti: 18, martedì 18dalle ore 21.20 va in onda il nuovo appuntamento settimanale de “Le“, il programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni in prima serata su1. Un’edizione rinnovata e ancora più spettacolare con ospiti, monologhi, divertimento e tante novità.