Quifinanza.it - Le finalità inesplorate della giustizia riparativa

Leggi su Quifinanza.it

Dopo la riforma Cartabia in tema di, specie nei reati di violenza di genere, Codice rosso, si è aperto un ampio dibattito tra chi la considera una forma di rieducazione del reo e un modo per reinserire il reo nella società e chi la vede come un’inper la vittima. Abbiamo approfondito l’argomento con il contributo dell’Avvocato Stefano Grolla, dello Studio Legale Grolla, specializzato nell’assistenza e contenzioso nei settori del diritto penale, diritto civile, diritto bancario e societario oltre che nel diritto di famiglia e tutela del minore.: un’opportunità di rieducazione o un’in?Lavanta per la prima volta una disciplina organica grazie agli artt. 42 a 67 del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), il quale, dettando le norme regolatrici in materia, si conforma a quanto già sancito a livello sovranazionale (è opportuno citare, inter alias, la Dichiarazione dei ministridegli stati membri del Consiglio d’Europa sul ruoloin materia penale del 13 e 14.