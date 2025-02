Le due rider insultate e molestate nel gruppo di Glovo | Non capisco perché ancora non me l’hai data

Leggi su Open.online

Duedonne di Torino sono pronte a fare causa alla piattaforma di consegne. A causa delle molestie verbali a cui sono sottoposte durante il lavoro. A causa di uninterno chiamato Veteran. Chi era dentro godeva di trattamenti di favore. Erika, madre di due figli, era riuscita a entrare. Ma il prezzo era ricevere messaggi e battute a sfondo sessuale. «Guardo il calendario ma noncome tu non me l’abbia», è uno di questi secondo quanto racconta Il Fatto Quotidiano.Le due«Non volevo rischiare di perdere quei vantaggi così importanti per permettermi di avere cura dei miei due figli e di lavorare», racconta lei. «Lo sai che scherzo», le diceva il responsabile che l’aveva inserita da subito neldi privilegiati. «Non posso negare che ci sia un fondo di verità, ma sono abbastanza intelligente da scherzarci su», sosteneva.