Sololaroma.it - Le decisioni del Giudice Sportivo: multa alla Roma, Pellegrini in diffida

Leggi su Sololaroma.it

La vittoria 2-0 del Genoa in casa contro il Venezia ha fatto calare il sipario sulla venticinquesima giornata di Serie A, che ha visto laconquistare tre punti molto importanti sul campo del Parma grazieperla di Matias Soulé direttamente da calcio di punizione. L’indomani della conclusione di questo turno di campionato sono arrivate ledel, che coinvolgono direttamente anche la formazione giallorossa.Per quanto riguarda i giocatori nel match con con i ducali sono arrivati i cartellini gialli per lo stesso Soule e per Gourna-Douath, entrambiloro seconda sanzione stagionale. Ammonizione, la quarta in campionato, anche per Lorenzo, che entra così nella lista deiti e sarà costretto ad osservare un turno di riposo in caso di ulteriore sanzione.