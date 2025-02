Lanazione.it - Le "Cronache dell’abisso" di Mori

Leggi su Lanazione.it

Cosa succede quando l’uomo, in un territorio ostile, si ritrova ad affrontare nemici più grandi di lui? È a questo quesito che prova a dare risposta "", un racconto illustrato scritto da Alessandro(nella foto), classe 2011, e pubblicato dalla casa editrice Effigi. Con le illustrazioni di Claudio Madkime Chimenti, "" racconta la vicenda di quattro esploratori nelle profondità dell’oceano: dopo aver ritrovato un sottomarino abbandonato si troveranno a fare i conti con una presenza inquietante e oscura. Cosa dovranno fare per salvarsi? Un racconto ricco di colpi di scena, che porta il protagonista e voce narrante a interrogarsi sui limiti dell’uomo, sulla follia e sulla morte. Il giovane autore, un tredicenne studente della scuola secondaria di primo grado "Galileo Galilei" di Grosseto, scrive racconti nel suo tempo libero dagli impegni scolastici e dagli sport che ama praticare, il surf in particolare.