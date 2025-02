Anteprima24.it - Le altre di C, Turris (forse) salva sulla sirena: l’ultima parola spetta alla Covisoc

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata una giornata sulle montagna russe quella vissuta ieri a Torre del Greco dove si sono rincorse le voci più disparate sul destino della, obbligata entro la mezzanotte ad ottemperare ad alcune scadenze amministrative relative a stipendi e contributi, pena la radiazione con l’annullamento di tutti i risultati conseguiti dai corallini in questa stagione. Il condizionale è d’obbligo, ma sembra che sul suono dellail club sia riuscito a rimanere a gpagando gli stipendi e i contributi relativi a settembre e ottobre, conditio sine qua non per non incorrere nella cancellazione. Tuttavia la questione non può dirsi del tutto chiusa perché ora la pspetteràche dovrà verificare la validità dei pagamenti ed il rispetto del termine perentorio fissato alle 24 del 17 febbraio.