Rompipallone.it - Lazio, pessime notizie per Castellanos: il bollettino preoccupa

Ultimo aggiornamento 17 Febbraio 2025 23:01 di redazioneBaroni dovrà fare a meno dell’attaccante argentino per le prossime partite: ecco il comunicato dei biancocelestiSC’era grande apprensione al 27esimo del primo tempo diNapoli quandoha abbandonato il terreno di gioco. Il Taty ha subito avvisato Baroni e il suo staff medico che non sarebbe stato in grado di proseguire e dunque è stato sostituito da Noslin in attacco.L’attaccante argentino si è reso conto immediatamente della gravità della situazione, riconducendo subito ad un problema all’adduttore. Si sa che quando è interessata quella parte, segue sempre un lungo periodo di stop e di riabilitazione per tornare al top della forma.Tegola, brutteper BaroniAutore di 9 gol e 3 assist in 22 partite di Serie A,ha fatto fin qui una stagione molto positiva, avvicinandosi ai 13 gol fatti al Girona l’anno prima del suo approdo in Italia.