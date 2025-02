Ilnapolista.it - Lazio, multa da 8mila euro per coro becero dei tifosi nei confronti del Napoli

Laè statata per “” neideldurante il match dell’Olimpico di sabato.AllaunadaperneidelNel comunicato del Giudice Sportivo della 25esima giornata di campionato si legge:Ammenda di € 8.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato unneidella squadra avversaria e per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco, alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b).Sacchi: “Dopo il match dico che ilè pienamente in corsa, stanno facendo un miracolo”Arrigo Sacchi scrive il suo commento per la Gazzetta dello Sport. Deldi Conte scrive:Dico che ilè pienamente in corsa soprattutto dopo averlo visto all’opera all’Olimpico contro la