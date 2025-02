Sport.quotidiano.net - Lazio, Castellanos si ferma per un mese: rientro in gruppo per Patric

Roma 18 febbraio 2025 - Non arrivano buone notizie per lain questi giorni di allenamenti. Dopo il punto prezioso ottenuto all'Olimpico contro il Napoli, un punto che ha permesso di mantenere quantomeno il quarto posto in coabitazione con la Juventus, la squadra di Baroni paga le fatiche di queste settimane con uno stop pesante e inatteso. Nella giornata di ieri a Formello c'era molta curiosità circa i risultati di due giocatori in bilico a livello fisico e purtroppo i risultati non hanno dato un esito positivo. Claudio Lotito: "Lamerita di più, lavoriamo per il futuro dello stadio Flaminio" L’infortunio di TatyTra i giocatori più in vista di questo periodo, senza dubbio rientrava il Taty. Il centravanti argentino aveva cominciato a trovare un eccellente stato di forma, e anche nei periodi di maggiori difficoltà sotto porta non aveva mai fatto mancare il proprio contributo in campo.