Lettera43.it - L’avvertimento di Marina Berlusconi a Tajani: Forza Italia in cerca di un nuovo leader?

Leggi su Lettera43.it

Ci volevaa dare l’altolà a Giorgia Meloni e al suo governo, e pure ai partiti che lo sostengono, in primis il suo,, di cui la famiglia detiene 100 milioni di fideiussioni bancarie. L’intervista che la primogenita del Cavaliere ha rilasciato al Foglio è una sberla secca data in faccia alla premier, in particolar modo sulla politica estera.attacca senza mezzi termini Donald Trump, uno che, a suo parere, usa espressioni da bullo e forse vuole rottamare il mondo occidentale per come l’abbiamo conosciuto finora, proprio gli Usa che di quel mondo sono stati l’architrave per un’ottantina d’anni. Un vero e proprio manifesto politico che mira a rimettere i conservatorini su binari moderati, liberali e anche laici – visto ciò che ha detto su fine vita e diritti civili – evitando gli estremismi, come invece sta accadendo sempre di più in Europa e pure a casa nostra.