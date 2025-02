Lavrov | Usa ci hanno capito meglio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.30 "La conversazione è stata, credo, molto utile. Non ci siamo solo sentiti, ma ci siamo ascoltati a vicenda e ho ragione di credere che la parte americana abbiala nostra posizione". Lo ha detto il ministro degli Esteri russodopo i colloqui con gli Usa. "Zelensky e tutta la sua squadra vanno fatti ragionare e ricevere una bacchettata sulle mani", ha detto. Poi ha riferito che per la Russia è "inaccettabile lo schieramento in Ucraina di forze di Paesi Nato di peacekeeper".