Lavrov frena sulla pace in Ucraina | Zelensky? Va bacchettato sulle mani La svolta russa su Trump | Ora Putin si sente ascoltato

Da una parte l’orecchio teso del presidente americano Donald, dall’altra la necessità di «bacchettare» il presidente ucraino Volodymyrper farlo ragionare: con queste due convinzioni Sergej, ministro degli Esteri russo, è uscito dal summit in Arabia Saudita con la delegazione americana guidata dal segretario di Stato Marco Rubio. Di certo c’è che la Casa Bianca e il Cremlino sembrano tornate le vecchie amiche di quattro anni fa, prima che – per usare le parole di– l’ex presidente Joe Biden «erigesse una barriera tra le nostre missioni diplomatiche». Il ministro russo ha poi confermato le parole di Marco Rubio e del consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz: prima la nomina di team per le trattative, poi i contatti tra le parti diventeranno costanti.