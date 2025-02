Unlimitednews.it - Lavrov “A Riad colloqui utili, Washington comprende posizione russa”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la conclusione del vertice russo-americano a, il ministro degli Esteri russo Sergeyha confermato che “gli Stati Uniti hanno compreso meglio ladopo iin Arabia Saudita. Sono statimolto”. Parlando in conferenza stampa,ha ringraziatoper aver ospitato i. Ha fatto riferimento anche a diversi accordi tra i due Paesi, e ha spiegato che il dialogo con gli Usa si è concentrato sull’importanza di rispettare gli interessi comuni, sottolineando che si è concordato di elaborare un processo per risolvere il conflitto in Ucraina. Ha inoltre indicato che le consultazioni sull’Ucraina saranno periodiche tra Mosca e. Riguardo all’incontro tra il presidente russo e il suo omologo americano, ha affermato: “Lavoreremo per preparare le condizioni per lo svolgimento di un incontro tra Putin e Trump”.