Lavori Hera sulla Statale 16 Investiti 150mila euro

Avviati ad Argenta idi rinnovo della rete idrica. I tecnici del Grupposono impegnati in un intervento16 Adriatica, in via Celletta. I, che si concluderanno a fine maggio, sono finalizzati a un ulteriore miglioramento del servizio e comportano temporanee modifiche alla viabilità. L’investimento, previsto dal Pnrr, ammonta a 150.000per il rinnovo di una condotta attualmente posta in proprietà private. In particolare, il tratto interessato dal cantiere è quello di via Celletta compreso tra via del Lavoro a via Caduti Civili. L’intervento, che permetterà di collocare fuori dalle aree private la nuova condotta, porterà a un potenziamento della linea di distribuzione e, di conseguenza, a un miglioramento ulteriore del servizio. Per tutta la durata dei, la viabilità resterà modificata nel tratto interessato dal cantiere: è stato, infatti, temporaneamente istituito un senso unico alternato.