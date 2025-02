Bresciatoday.it - Lavorava di notte nel panificio di famiglia, oggi Cristian gestisce tre locali (a soli 26 anni)

Leggi su Bresciatoday.it

Sui social è poco attivo: "Non ricordo l'ultima volta che ho postato qualcosa sul mio profilo", ammette. In controtendenza, anche in questo, rispetto ai suoi coetanei bamboccioni, usando il termine divenuto popolare nel 2009 grazie all'allora minstro dell'Economia Tommaso Padoa-Schioppa.