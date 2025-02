Lanazione.it - L’Avis Comunale di Arezzo guarda al futuro con l’assemblea annuale

, 18 febbraio 2025 –dial. Sabato 8 marzo, alle 15.00, la Sala Riunioni della Croce Bianca ospiteràdell’associazione dei volontari del sangue che, in questa occasione, sarà elettiva con la votazione da parte dei soci del nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025-2029 che si occuperà, tra l’altro, di organizzare i festeggiamenti per i cento anni di attività della sezione cittadina nel vicino 2027. L’incontro rappresenterà un momento fondamentale della vita delper promuovere il confronto, il dibattito e la condivisione delle attività svolte tra tutti i soci, andando così a definire idee, obiettivi e progetti per sviluppare la cultura della donazione e per sensibilizzare nuovi donatori. Ad apriresarà la relazione del presidente Antonio Guida in cui verranno presentati anche i risultati conseguiti nel corso del 2024 al servizio del centro trasfusionale dell’ospedale San Donato e, di conseguenza, dei bisogni del territorio.