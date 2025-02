Liberoquotidiano.it - Lautaro Martinez, la bestemmia e l'audio scomparso: il caso che agita la corsa scudetto | Video

Una sconfitta che fa molto male, impedendo all'Inter di superare il Napoli (ora a +2) in testa alla classifica. La rabbia dia fine partita era evidente a tutti, anche a chi ha visto la partita da casa. L'argentino infatti è stato ripreso dalle telecamere mentre si lasciava andare a una serie di bestemmie senza. Dal libale si notano chiaramente le parole "Porco .” e “. cane". Ilè diventato immediatamente virale e non è da escludere che per quelle bestemmiepossa aver violato il regolamento, rischiando la squalifica per una gara, quella di sabato tra Inter e Genoa. Tornando prossima settimana nel big match del Maradona tra Napoli e Inter, che dirà molto in chiave. Ma in più di un, in passato, nonostante le bestemmie, si è evitato con altri calciatori la squalifica.