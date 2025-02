Lautaro Martinez arrivata la decisione del Giudice Sportivo

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la chiusura della 25ª di Serie A, nel pomeriggio è arrivato il verdetto delGerardo Mastrandrea sulle varie vicende disciplinari accadute nell’ultimo turno di Serie A.Nel referto emanato dalla giustizia sportiva non viene nominato nulla sull’episodio che ha coinvolto il capitano dell’Inter, reo di aver urlato un’imprecazione blasfema a fine partita a perfetto favore di telecamera.graziato dalla Giustizia Sportiva, Barella entra in diffidaNessuna squalifica dunque per il capitano nerazzurro che non è stato sanzionato in quanto manca la prova audio dell’imprecazione e dunque, come regolamento, non si può procedere alla sospensione senza un’audio chiaro del misfatto, per quanto platealmente intellegibile da tutti gli spettatori della partita.