Internews24.com - Lautaro Inter, niente squalifica? Arriva la decisione del Giudice Sportivo

Leggi su Internews24.com

di Redazioneladeldopo la presunta bestemmia nel match contro la JuveIlha pubblicato il comunicato ufficiale relativo ai fatti della 25ª giornata di campionato. Nel documento firmato da Gerardo Mastrandrea non viene fatta alcuna menzione diMartinez per quanto accaduto dopo la sfida dell’contro la Juventus, confermando così l’assenza di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per il presunto caso di bestemmia. Il capitano nerazzurro quindi ci sarà nella prossima sfida di campionato contro il GenoaNicolò Barella, invece, entra in diffida: il centrocampista dell’ha ricevuto la quarta ammonizione stagionale nella gara contro i bianconeri.Leggi sunews24.com