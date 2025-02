Liberoquotidiano.it - L'attimo fuggente: Robin Williams, il professore che tutti avremmo voluto avere

L'Sky Cinema Due ore 21.15 Con, Robert Sean Leonard e Ethan Hawke. Regia di Peter Weir. Produzione USA 1989. Durata: 2 ore e 9 minuti LA TRAMA Negli anni 50 in un collegio molto tradizionale del New England arriva unsimpatico e anticonformista che insegna ai ragazzi a vivere la loro vita senza seguire le regole dei nonni. Uno dei ragazzi a causa di un conflitto coi genitori si suicida. Il prof viene cacciato. Ma i ragazzi non lo dimenticheranno PERCHE' VEDERLO Perchéè travolgente e il suo prof è quello che. L'invocazione finale "Oh capitano, mio capitano" è tratto da una poesia di Hawthorne in morte di Abramo Lincoln