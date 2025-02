Ilfattoquotidiano.it - L’attacco di Djokovic: “Sinner è innocente, ma il sistema anti-doping non funziona. Molti tennisti credono che ci siano favoritismi”

Novakin versione sindacalista è ancora più aggressivo deltennista. La sua conferenza stampa a Doha è un attacco alla gestione del caso Clostebol. Il serbo parla da leader dell’associazione deiprofessionisti PTPA da lui fondata, con cui da tempo sta cercando di accrescere il suo potere nel circuito. E la vicenda che ha riguardato Jannikè la miglior occasione per fare proseliti.afferma che la maggior parte deiha perso fiducia nelle autoritàdopo la squalifica di tre mesi e c’è una sensazione diffusa che ci sia del “favoritismo“.ha chiarito di non mettere in dubbio l’innocenza die Iga Swiatek, la tennista polacca coinvolta in un caso simile a quello del tennista altoatesino, ma che lui e altri giocatori sono frustrati per la gestione incoerente dei casi di