Sport.quotidiano.net - L’attaccante in prestito. Il +7 è anche merito di Russo. Determinante nel pari del Cesena

Se i neroverdi oggi hanno 7 punti in più del Pisa, in parte lo devono a un giocatore che, da queste parti, conoscono molto bene: c’è il marchio di Flavio(foto) nel gol che ha permesso aldi raddrizzare la gara contro i nerazzurri domenica. La rete dell’ha segnata La Gumina, approfittando di una respinta del portiere su una conclusione violenta di un compagno, ma quel compagno era appunto, che si era girato al limite per scagliare in porta un destro molto pericoloso, appunto decisivo per la rete., passato ai bianconeri innel corso dell’ultimo mercato, con ilha debuttato, peraltro proprio al Mapei, disputando 8 minuti contro la Reggiana, quindi ha giocato l’intera ripresa domenica con il Pisa e, ora, attende la prima da titolare: con un po’ di pazienza, arriverà, ma l’abbrivio è buono.