Romadailynews.it - Latina: trovato con 10 grammi di droga a Ponza, denunciato

Leggi su Romadailynews.it

Nell’ambito della strategia di intensificazione del controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e alla repressione della detenzione e dello spaccio di stupefacenti, militari del Comando Provinciale dihanno concluso nei giorni scorsi un’ulteriore operazione all’esito della quale un cittadino italiano, residente nell’isola di, e’ statoin possesso di sostanza stupefacente.L’operazione e’ stata condotta dai finanzieri della Tenenza di, che, a seguito di una mirata attivita’ info-investigativa e di riscontri dinamici sul territorio, nell’ambito di una perquisizione personale e domiciliare hanno rinvenuto nell’abitazione del soggetto cocaina, hashish e marijuana, sostanze tutte suddivise in dosi pronte per la vendita al minuto, per un totale di circa 10