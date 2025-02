Laspunta.it - Latina, tratta degli esseri umani, arrestato dalla Mobile.

La Polizia di Stato, Questura dihaun cittadino romeno 37enne, gravato da un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalle Autorità della Romania per reati qualidi, istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nonché associazione per delinquere.Gli accertamenti svolti dai poliziotti della Squadraper il suo rintraccio, sollecitati dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno consentito di accertare la sua presenza in questo capoluogo, ove è stato bloccato alle prime luci dell’alba.L’uomo è stato accompagnato in carcere a disposizione dei giudici della Corte d’Appello per la sua estradizione nel paese di provenienza.L'articolo. proviene da la Spunta.